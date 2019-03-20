Трамп решил, что делать с военными США в Сирии

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп оставит в Сирии 400 американских военных после окончательной победы над террористической организацией Исламское государство. Об этом он заявил во время выступления у Белого дома в среду, 20 марта, передает Deutsche Welle.

Трамп сказал, что 200 американских военнослужащих останутся на севере Сирии, где США поддерживают курдские отряды, воюющие против ИГ. Еще 200 солдат останутся на юге вблизи Израиля, добавил Трамп, вероятно, имея в виду военную базу Аль-Танф.

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Президент отметил, что американские военные останутся в Сирии в течение определенного "периода времени". Он добавил, что при поддержке США скоро будет установлен контроль над последним бастионом ИГ в Сирии - населенным пунктом Багуз. Это "крошечное пятно исчезнет уже сегодня вечером", - заявил Трамп.

6 марта, спустя почти два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, Трамп написал членам Конгресса, что теперь он "на 100%" согласен с сохранением военного присутствия в Сирии.

12 марта в SDF сообщили, что в Багузе в плен сдались около двух тысяч человек - преимущественно боевиков ИГ.

13 марта во время ожесточенных боев между подразделениями SDF и боевиками ИГ за Багуз террористы дважды переходили в контрнаступление, но их атаки были отбиты.