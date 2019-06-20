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20.06.2019, 06:46

Трамп сказал, когда встретится с Путиным

Трамп сказал, когда встретится с Путиным - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США заявил, что "хочет поладить с Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G-20 в Осаке (Япония). Об этом сообщает Reuters.

Трамп также планирует провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20.

"Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпинем в Японии", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Саммит G-20 запланирован на 28-29 июня в Осаке.

Полноформатные переговоры Трампа и Путина состоялись в июле 2018 года в Хельсинки. Затем они несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря 2018 года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

15 мая Трамп уже заявлял, что на саммите G20 в Японии планирует встретиться с президентом РФ и лидером Китая.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, япония, встреча, си цзиньпин
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