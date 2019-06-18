Трамп сменил руководителя Пентагона

Марк Эспер (скриншот с видео)

Президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

По его словам, и.о. министра обороны Патрик Шанахан "выполнил отличную работу", но решил не проходить процесс утверждения на должность министра и "посвятить больше времени собственной семье".

В следующем сообщении Трамп сообщил, что назначил новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера.

"Я знаю Марка, и несомненно он проделает фантастическую работу", — написал президент США.

1 января 2019 г Шанахан сменил на посту главы Пентагона Джеймса Мэттиса.