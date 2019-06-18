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18.06.2019, 21:36

Трамп сменил руководителя Пентагона

Трамп сменил руководителя Пентагона - Фото
Марк Эспер (скриншот с видео)

Патрик Шаннахан решил "посвятить больше времени собственной семье"

Президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

По его словам, и.о. министра обороны Патрик Шанахан "выполнил отличную работу", но решил не проходить процесс утверждения на должность министра и "посвятить больше времени собственной семье".

В следующем сообщении Трамп сообщил, что назначил новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера.

"Я знаю Марка, и несомненно он проделает фантастическую работу", — написал президент США.

1 января 2019 г Шанахан сменил на посту главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

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Теги: пентагон, дональд трамп, Марк Эспер, патрик шаннахан
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