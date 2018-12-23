Трамп сообщил, кто займет кресло Мэттиса

Патрик Шанахан Фото: скриншот с видео

Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января будет назначен первый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter

"Я рад объявить, что с 1 января 2019 года наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений на должности заместителя, а ранее – в компании Боинг. Он будет великим!" – написал Трамп.

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Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о своей отставке. Последней каплей для главы Пентагона стало решение президента о выводе американских войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане.

На следующий день о своей отставке заявил спецпредставитель президента США по борьбе с террористической организацией Исламское государство Бретт Макгурк. Причина та же - вывод американского контингента из Сирии.