Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп капслоком.
Он не конкретизировал, как США собираются не допустить этого.
- Утром, 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани, который пользовался большим авторитетом в правительстве и обществе Ирана. Тегеран пообещал отомстить Америке.
- 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
- 6 января Германия заявила, что ведет переговоры с партнерами для спасения ядерной сделки.