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Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
06.01.2020, 17:54

Пока достоверно неизвестно, что именно хотел сказать президент США

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп капслоком. 

Он не конкретизировал, как США собираются не допустить этого.

  • Утром, 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит командующий иранским спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани, который пользовался большим авторитетом в правительстве и обществе Ирана. Тегеран пообещал отомстить Америке.
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. 
  • 6 января Германия заявила, что ведет переговоры с партнерами для спасения ядерной сделки.

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США дональд трамп Иран ядерное оружие
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