Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп капслоком.

Он не конкретизировал, как США собираются не допустить этого.