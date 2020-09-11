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Трамп: У нас есть невероятное оружие, о котором никто не знает

11.09.2020, 07:32
Трамп: У нас есть невероятное оружие, о котором никто не знает - Фото
Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras/EPA)

Президент США заявил, что ядерные силы страны находятся в лучшей форме за последние десятилетия

У США есть "невероятные системы вооружения", о которых никто не знает, заявил вчера, 10 сентября, президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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Трампа спросили, не разгласил ли он секретную информацию в интервью c журналистом-расследователем Бобом Вудвордом, когда заявил, что у США есть ядерное оружие, о котором никто не знает.

Трамп ответил, что не говорил о секретной информации, и добавил: "Есть системы, о которых никто не знает, включая вас, и у нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. И, честно, думаю, что мне лучше оставить это так. У нас есть невероятные системы".

Также президент США сообщил, что за последние три с половиной года на военные нужды было потрачено $2,5 трлн. Ядерное оружие США, заявил Трамп, находится в лучшей форме за последние десятилетия.

  • В августе 2019-го США испытали ракету средней дальности - впервые за 32 года: видео.
  • В октябре 2019-о ВМС США испытали в Тихом океане около Гуама новую противокорабельную крылатую ракету.
  • В том же месяце Трамп заявил, что у войск США есть вооружение, "в которое раньше никто бы не поверил".
Денис Юдин
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