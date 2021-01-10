UA

Трамп уверен, что его не будут отстранять его от должности "по непригодности" – Bloomberg

10.01.2021, 22:50
Трамп уверен, что его не будут отстранять его от должности
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса не будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источников, Пенс отвергнул идею использовать 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа "в связи с непригодностью исполнять свои обязанности" и самому стать исполняющим обязанности главы государства.

При этом, один из сенаторов отметил, что "никогда не видел Пенса таким злым", а то, что вице-президент уже несколько дней не разговаривал с Трампом, может все же усугубить ситуацию, обернув ее не на пользу действующему президенту.

  • 7 января после попытки захвата Капитолия сторонниками Трампа конгрессмены и сенаторы потребовали немедленно отстранить действующего президента США от должности – при помощи импичмента или 25-й поправки к Конституции.
  • 10 января стало известно, что Трамп готовится к импичменту и ищет себе адвокатов.

Читайте также: CNN: Пенс не разговаривает с Трампом – тот хотел сделать из него "козла отпущения"

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
дональд трамп майкл пенс импичмент отстранение от должности 25 поправка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 