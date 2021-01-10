Трамп уверен, что его не будут отстранять его от должности "по непригодности" – Bloomberg

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса не будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По данным источников, Пенс отвергнул идею использовать 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа "в связи с непригодностью исполнять свои обязанности" и самому стать исполняющим обязанности главы государства.

При этом, один из сенаторов отметил, что "никогда не видел Пенса таким злым", а то, что вице-президент уже несколько дней не разговаривал с Трампом, может все же усугубить ситуацию, обернув ее не на пользу действующему президенту.

7 января после попытки захвата Капитолия сторонниками Трампа конгрессмены и сенаторы потребовали немедленно отстранить действующего президента США от должности – при помощи импичмента или 25-й поправки к Конституции.

10 января стало известно, что Трамп готовится к импичменту и ищет себе адвокатов.

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Дарья Мостовая

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