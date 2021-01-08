CNN: Пенс не разговаривает с Трампом – тот хотел сделать из него "козла отпущения"

Вице-президент США Майк Пенс не разговаривает с действующим президентом Дональдом Трампом. Окружение Пенса считает, что Трамп хотел сделать из него "козла отпущения" во время подсчета голосов выборщиков в Сенате 6 января, когда его штурмовали сторонники действующего президента, пишет CNN.

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Издание со ссылкой на близкий к Пенсу источник сообщает, что Трамп и высшие должностные лица Белого дома ничего не сделали, чтобы убедиться, что с вице-президентом и членами его семьи, которые в тот момент находились в Капитолии, все в порядке.

Когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, было слышно, как некоторые из них кричали: "Где Майк Пенс?". Источник говорит, что эти люди испугали семью вице-президента.

Тем не менее, Трамп и его ближайшие помощники "едва пошевелили пальцем", чтобы проверить, в безопасности ли семья Пенса, сказал собеседник издания.

Белый дом не ответил на запрос CNN о комментарии.

Люди, близкие к вице-президенту, считают, что его пытаются выставить в качестве "козла отпущения" после того, как он отказался подчиниться требованию Трампа не объявлять результаты выборов.

По словам источника, Трамп несколько часов уговаривал Пенса в своем кабинете. Издание пишет, что президент неоднократно предупреждал Пенса с помощью "плохо завуалированных угроз", что он столкнется с серьезными политическими последствиями, если откажется от сотрудничества.

Источник говорит, что Трамп оказал давление на Пенса, чтобы тот устроил переворот, а затем поставил под угрозу вице-президента.

События в среду оставили у некоторых помощников вице-президента ощущение, что Пенс был предан Трампом, а также главой администрации Белого дома Марком Медоузом и личным адвокатом президента Руди Джулиани, пишет издание.

В четверг Шарлотта Пенс Бонд, дочь вице-президента, которая была вместе с ним в Капитолии, написала в Twitter свои поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

До этого Трамп требовал от Пенса заблокировать объявление результатов выборов, но тот не согласился.

Вадим Ребрина

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