CNN: Пенс не разговаривает с Трампом – тот хотел сделать из него "козла отпущения"
Вице-президент США Майк Пенс не разговаривает с действующим президентом Дональдом Трампом. Окружение Пенса считает, что Трамп хотел сделать из него "козла отпущения" во время подсчета голосов выборщиков в Сенате 6 января, когда его штурмовали сторонники действующего президента, пишет CNN.
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Издание со ссылкой на близкий к Пенсу источник сообщает, что Трамп и высшие должностные лица Белого дома ничего не сделали, чтобы убедиться, что с вице-президентом и членами его семьи, которые в тот момент находились в Капитолии, все в порядке.
Когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, было слышно, как некоторые из них кричали: "Где Майк Пенс?". Источник говорит, что эти люди испугали семью вице-президента.
Тем не менее, Трамп и его ближайшие помощники "едва пошевелили пальцем", чтобы проверить, в безопасности ли семья Пенса, сказал собеседник издания.
Белый дом не ответил на запрос CNN о комментарии.
Люди, близкие к вице-президенту, считают, что его пытаются выставить в качестве "козла отпущения" после того, как он отказался подчиниться требованию Трампа не объявлять результаты выборов.
По словам источника, Трамп несколько часов уговаривал Пенса в своем кабинете. Издание пишет, что президент неоднократно предупреждал Пенса с помощью "плохо завуалированных угроз", что он столкнется с серьезными политическими последствиями, если откажется от сотрудничества.
Источник говорит, что Трамп оказал давление на Пенса, чтобы тот устроил переворот, а затем поставил под угрозу вице-президента.
События в среду оставили у некоторых помощников вице-президента ощущение, что Пенс был предан Трампом, а также главой администрации Белого дома Марком Медоузом и личным адвокатом президента Руди Джулиани, пишет издание.
В четверг Шарлотта Пенс Бонд, дочь вице-президента, которая была вместе с ним в Капитолии, написала в Twitter свои поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.
- До этого Трамп требовал от Пенса заблокировать объявление результатов выборов, но тот не согласился.
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