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Вице-президент США не поддержал Трампа. Лидер республиканцев – тоже

06.01.2021, 21:10
Вице-президент США не поддержал Трампа. Лидер республиканцев – тоже - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Сегодня, 6 января, вице-президент США Майк Пенс не поддержал президента Дональда Трампа, заявив в письме в Конгресс, что не может подчиняться требованиям об отмене результатов выборов. Лидер Республиканской партии Митч МакКоннел отверг обвинения Трампа в массовых нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

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"Я считаю, что моя клятва поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса избирателей следует подсчитывать, а какие нет", – написал Пенс в письме в Конгресс.

Утром Трамп сделал ложное заявление в Twitter о том, что Пенс имеет право отклонить сертификацию штатов, что в конечном итоге принесет ему победу в выборах.

Пенс председательствует на совместной сессии Конгресса, которая официально закрепит победу избранного президента Джо Байдена над Трампом. Его роль главы Сената носит чисто церемониальный характер: он вскрывает конверты, вручает их ведущим подсчет и в конце объявляет победителя.

Лидер сенатского большинства МакКоннелл заявил по поводу обвинений Трампа о нарушениях на выборах: "Десятки судебных исков рассматривались в залах судебных заседаний по всей нашей стране. Но суды снова и снова отклоняли эти иски, в том числе судьи, назначенные самим президентом".

Он подчеркнул, что если сейчас "мы отвергнем избирателей", то это нанесет непоправимый вред республике.

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Наталия Медведева
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