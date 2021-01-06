Вице-президент США не поддержал Трампа. Лидер республиканцев – тоже

Сегодня, 6 января, вице-президент США Майк Пенс не поддержал президента Дональда Трампа, заявив в письме в Конгресс, что не может подчиняться требованиям об отмене результатов выборов. Лидер Республиканской партии Митч МакКоннел отверг обвинения Трампа в массовых нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

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"Я считаю, что моя клятва поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса избирателей следует подсчитывать, а какие нет", – написал Пенс в письме в Конгресс.

Утром Трамп сделал ложное заявление в Twitter о том, что Пенс имеет право отклонить сертификацию штатов, что в конечном итоге принесет ему победу в выборах.

Пенс председательствует на совместной сессии Конгресса, которая официально закрепит победу избранного президента Джо Байдена над Трампом. Его роль главы Сената носит чисто церемониальный характер: он вскрывает конверты, вручает их ведущим подсчет и в конце объявляет победителя.

Лидер сенатского большинства МакКоннелл заявил по поводу обвинений Трампа о нарушениях на выборах: "Десятки судебных исков рассматривались в залах судебных заседаний по всей нашей стране. Но суды снова и снова отклоняли эти иски, в том числе судьи, назначенные самим президентом".

Он подчеркнул, что если сейчас "мы отвергнем избирателей", то это нанесет непоправимый вред республике.

Трамп отказывается признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.

1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.

12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.

15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

3 января была опубликована запись разговора Трампа с госсекретарем Джорджии, в которой президент требовал пересмотреть итоги выборов в штате.

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Наталия Медведева

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