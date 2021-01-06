Вице-президент США не поддержал Трампа. Лидер республиканцев – тоже
Сегодня, 6 января, вице-президент США Майк Пенс не поддержал президента Дональда Трампа, заявив в письме в Конгресс, что не может подчиняться требованиям об отмене результатов выборов. Лидер Республиканской партии Митч МакКоннел отверг обвинения Трампа в массовых нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.
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"Я считаю, что моя клятва поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса избирателей следует подсчитывать, а какие нет", – написал Пенс в письме в Конгресс.
Утром Трамп сделал ложное заявление в Twitter о том, что Пенс имеет право отклонить сертификацию штатов, что в конечном итоге принесет ему победу в выборах.
Пенс председательствует на совместной сессии Конгресса, которая официально закрепит победу избранного президента Джо Байдена над Трампом. Его роль главы Сената носит чисто церемониальный характер: он вскрывает конверты, вручает их ведущим подсчет и в конце объявляет победителя.
Лидер сенатского большинства МакКоннелл заявил по поводу обвинений Трампа о нарушениях на выборах: "Десятки судебных исков рассматривались в залах судебных заседаний по всей нашей стране. Но суды снова и снова отклоняли эти иски, в том числе судьи, назначенные самим президентом".
Он подчеркнул, что если сейчас "мы отвергнем избирателей", то это нанесет непоправимый вред республике.
- Трамп отказывается признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.
- 1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.
- 12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.
- 15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- 3 января была опубликована запись разговора Трампа с госсекретарем Джорджии, в которой президент требовал пересмотреть итоги выборов в штате.
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