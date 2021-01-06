Вице-президент США заявил Трампу, что не сможет заблокировать победу Байдена – NYT

Вице-президент США Майкл Пенс не думает, что у него есть право заблокировать утверждение Конгрессом победы Джо Байдена на выборах. Об этом сообщает New York Times.

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По словам собеседников издания, Пенс сообщил об этом президенту США Дональду Трампу за еженедельным обедом. Об этом же сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Это произошло через несколько часов после того, как Трамп заявил в Twitter, что у Пенса якобы есть полномочия отказаться принимать голоса "мошеннически избранных выборщиков".

NYT отмечает, то роль вице-президента при утверждении итогов выборов Конгрессом является формальной: он открывает конверты с результатами голосования выборщиков каждого из штатов и участвует в подсчете голосов, но не имеет права отменять их.

Трамп заявил, что сообщение NYT – фейк, и Пенс не говорил ему ничего подобного. "У нас с вице-президентом полное согласие, что у него есть полномочия действовать", – уверен Трамп.

Собеседник CNN сообщил, что Трамп зол на Пенса после их разговора и может обрушиться на него с критикой в ближайшее время.

Сегодня, 6 января, Конгресс США должен утвердить итоги президентских выборов. Ряд сенаторов и конгрессменов от Республиканской партии заявили, что будут оспаривать результаты в некоторых штатах.

Сенат и Палата представителей должны голосовать отдельно по каждому случаю возражений, для отмены голосов выборщиков потребуется поддержка обеих палат.

В Палате представителей большинство у демократов, в Сенате многие из республиканцев заявили, что признают победу Байдена и не видят смысла оспаривать ее, поэтому ожидается, что действия сторонников Трампа не изменят результат.

Трамп отказывается признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.

1 декабря назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.

12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.

15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

3 января была опубликована запись разговора Трампа с госсекретарем Джорджии, в которой президент требовал пересмотреть итоги выборов в штате.

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Денис Юдин

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