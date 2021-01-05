Звонок Трампа о выборах в Джорджии. Конгрессмены просят ФБР начать расследование

Заявление об открытии уголовного дела против действующего президента США Дональда Трампа направили в ФБР вчера, 4 января, конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс. Об этом Лью сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я полагаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал госсекретарю Джорджии Раффенспергеру, чтобы тот "нашел 11 780" голосов или "пересчитал". Сегодня мы обратились в ФБР", – написал Лью.

Старейший член избирательной комиссии Джорджии Дэвид Уорли подтвердил CNN, что попросил госсекретаря штата открыть расследование в связи со звонком Трампа и определить, имели ли в нем место попытки фальсифицировать выборы.

Прокурор округа Фултон заявила, что "будет применять закон без страха", и привлечет к ответственности любого, кто совершит уголовное преступление. В то же время, ее офис пока не получал обращение от госсекретаря Джорджии по поводу звонка Трампа.

Бывший прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил CNN, что попытки добиться фальсификации выборов потенциально являются преступлением на федеральном уровне или на уровне штата. Бывший федеральный прокурор Эли Хониг призвал вчера провести против Трампа уголовное расследование. Эксперт по избирательному праву Рик Хасен также написал, что Трамп может быть привлечен к ответственности, сообщает CNN.

Читайте также: Трамп проиграл суды. Он не доказал фальсификации, но принес неожиданную пользу США

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.