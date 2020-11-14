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Трамп впервые допустил, что Белый дом может занять не его администрация

14.11.2020, 11:27
Трамп впервые допустил, что Белый дом может занять не его администрация - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg/EPA)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что время покажет, какая администрация займет Белый дом в будущем

Действующий президент США Дональд Трамп впервые допустил, что Белый дом может занять не его администрация. Об этом он упомянул во время пресс-конференции.

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Говоря о возможности введения в США карантина из-за эпидемии COVID-19, Трамп заявил: "Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь... Чтобы ни случилось в будущем – кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, но эта администрация локдаун не введет".

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказывается признать победу избранного президента Джо Байдена.
  • По данным ведущих американских СМИ, Байден выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • Кампания Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.

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Денис Юдин
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