Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 07:21

Трамп ввел запреты для своих подчиненных: подробности

Трамп ввел запреты для своих подчиненных: подробности - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Сотрудникам администрации сказали о запрете за пять дней до проведения торжественного ужина

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп во вторник запретил сотрудникам Белого дома и представителям администрации появляться на ежегодном торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который пройдет в Вашингтоне 27 апреля. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп уже заявлял ранее, что он воздержится от посещения ужина, который, в этом случае, уже третий раз подряд пройдет без участия президента.

Реклама

Глава государства запланировал поездку на политический митинг в штате Висконсин.

Сегодня утром секретарь кабинета Белого дома Билл Макгинли объявил на  летучке о еще одном решении президента: Трамп запретил появляться на ужине и всем сотрудникам своей администрации.

Это решение вызвало недовольство среди подчиненных президента. Многие из них уже приняли приглашения от журналистской ассоциации, полагая, что Трамп не станет возражать.

"Президент и члены его администрации не посещают в этом году ужин Ассоциации журналистов Белого дома. Вместо этого, в субботу вечером президент Трамп отправится в Грин-Бэй, штат Висконсин, где примет участие в митинге с избирателями", – заявил представитель Белого дома.

Издание отмечает, что Трамп нарушил давнюю традицию и ни разу не посещал ужины ассоциации с момента его избрания президентом. По мнению главы Белого дома, ведущие американские издания, за исключением Fox News, регулярно публикуют "фейковые новости".

Ассоциация корреспондентов Белого дома была основана в 1914 году. Во время ежегодных ужинов корреспонденты из президентского "пула" собирают пожертвования на стипендии и отмечают важность первой поправки к Конституции США, которая гарантирует всем американцам свободу информации.

13 ноября 2018 года CNN подал иск против Трампа и нескольких других чиновников с требованием восстановить аккредитацию своего корреспондента Джима Акосты в Белом доме.

На прошлой неделе Джим Акоста спрашивал президента США о караване мигрантов и "российском деле". При этом, он не отдавал микрофон девушке-координатору мероприятия. Спикер администрации Трампа Сара Сандерс обвинила Акосту в “применении силы”. Впоследствии, его лишили аккредитации в Белом доме.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, запреты, белый дом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 