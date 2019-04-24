Трамп ввел запреты для своих подчиненных: подробности

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп во вторник запретил сотрудникам Белого дома и представителям администрации появляться на ежегодном торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который пройдет в Вашингтоне 27 апреля. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп уже заявлял ранее, что он воздержится от посещения ужина, который, в этом случае, уже третий раз подряд пройдет без участия президента.

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Глава государства запланировал поездку на политический митинг в штате Висконсин.

Сегодня утром секретарь кабинета Белого дома Билл Макгинли объявил на летучке о еще одном решении президента: Трамп запретил появляться на ужине и всем сотрудникам своей администрации.

Это решение вызвало недовольство среди подчиненных президента. Многие из них уже приняли приглашения от журналистской ассоциации, полагая, что Трамп не станет возражать.

"Президент и члены его администрации не посещают в этом году ужин Ассоциации журналистов Белого дома. Вместо этого, в субботу вечером президент Трамп отправится в Грин-Бэй, штат Висконсин, где примет участие в митинге с избирателями", – заявил представитель Белого дома.

Издание отмечает, что Трамп нарушил давнюю традицию и ни разу не посещал ужины ассоциации с момента его избрания президентом. По мнению главы Белого дома, ведущие американские издания, за исключением Fox News, регулярно публикуют "фейковые новости".

Ассоциация корреспондентов Белого дома была основана в 1914 году. Во время ежегодных ужинов корреспонденты из президентского "пула" собирают пожертвования на стипендии и отмечают важность первой поправки к Конституции США, которая гарантирует всем американцам свободу информации.

13 ноября 2018 года CNN подал иск против Трампа и нескольких других чиновников с требованием восстановить аккредитацию своего корреспондента Джима Акосты в Белом доме.

На прошлой неделе Джим Акоста спрашивал президента США о караване мигрантов и "российском деле". При этом, он не отдавал микрофон девушке-координатору мероприятия. Спикер администрации Трампа Сара Сандерс обвинила Акосту в “применении силы”. Впоследствии, его лишили аккредитации в Белом доме.