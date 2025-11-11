Трамп заявил о готовности снизить тарифы для Индии после сокращения импорта нефти из РФ
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снизить таможенные тарифы на импорт из Индии. Об этом он сказал во время церемонии присяги посла Республики Индия в США.
Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, готов ли он пойти на снижение тарифов для Нью-Дели. Он объяснил, что высокие пошлины были связаны с закупками энергоносителей у РФ.
"Сейчас тарифы очень высоки для Индии из-за российской нефти, и они приостановили импорт российской нефти. Да, мы собираемся снизить тарифы", — заявил Трамп.
Подробностями он не поделился. На уточняющий вопрос о снижении глава США ответил, что это произойдет "на каком-то этапе".
- 27 августа стало известно, что США ввели 50%-ный тариф на импорт индийских товаров в связи с покупкой российской нефти. Ограничение коснулось более 55% индийского экспорта.
- В октябре стало известно, что Индия меняет курс на нефть из Ближнего Востока вместо российской. В частности, энергетический гигант Reliance Industries начал активнее закупать нефть с Ближнего Востока.
- 23 октября Bloomberg писал о возможном сокращении поставок российской нефти в Индию почти до нуля после введения санкций против нефтяных гигантов Роснефть и Лукойл.
- 28 октября стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы остановили новые закупки российской нефти после введения новых санкций США.
