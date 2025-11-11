Трамп заявил о готовности снизить тарифы для Индии после сокращения импорта нефти из РФ

Президент США отметил, что это произойдет на определенном этапе из-за отказа Индии от российских энергоносителей

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снизить таможенные тарифы на импорт из Индии. Об этом он сказал во время церемонии присяги посла Республики Индия в США.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, готов ли он пойти на снижение тарифов для Нью-Дели. Он объяснил, что высокие пошлины были связаны с закупками энергоносителей у РФ.

"Сейчас тарифы очень высоки для Индии из-за российской нефти, и они приостановили импорт российской нефти. Да, мы собираемся снизить тарифы", — заявил Трамп.

Подробностями он не поделился. На уточняющий вопрос о снижении глава США ответил, что это произойдет "на каком-то этапе".