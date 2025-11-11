Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії після скорочення імпорту російської нафти
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність знизити митні тарифи на імпорт з Індії. Про це він сказав під час церемонії складання присяги послом Республіки Індія у США.
Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трампа запитали, чи готовий він піти на зменшення тарифів для Нью-Делі. Він пояснив, що високі мита були пов'язані з закупівлями енергоносіїв з РФ.
"Зараз тарифи дуже високі для Індії через російську нафту, і вони призупинили імпортувати російську нафту.Так, ми збираємося знизити тарифи", – зазначив Трамп.
Подробицями він не поділився. На уточнювальне запитання про зниження очільник США відповів, що це відбудеться "на якомусь етапі".
- 27 серпня стало відомо, що США ввели 50%-е мито на імпорт індійських товарів за купівлю російської нафти. Обмеження зачепило понад 55% індійського експорту.
- В жовтні стало відомо, що Індія змінює курс на близькосхідну нафту замість російської. Зокрема, енергетичний гігант Reliance Industries почав активніше купувати нафту з Близького Сходу.
- 23 жовтня Bloomberg писав про можливе скорочення постачання російської нафти до Індії майже до нуля після запровадження санкцій проти нафтових гігантів Роснєфть і Лукойл.
- 28 жовтня стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи зупинили нові закупівлі російської нафти після запровадження санкцій США.
