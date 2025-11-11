Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії після скорочення імпорту російської нафти

Президент США зазначив, що це відбудеться на певному етапі через відмову Індії від російських енергоносіїв

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність знизити митні тарифи на імпорт з Індії. Про це він сказав під час церемонії складання присяги послом Республіки Індія у США.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трампа запитали, чи готовий він піти на зменшення тарифів для Нью-Делі. Він пояснив, що високі мита були пов'язані з закупівлями енергоносіїв з РФ.

"Зараз тарифи дуже високі для Індії через російську нафту, і вони призупинили імпортувати російську нафту.Так, ми збираємося знизити тарифи", – зазначив Трамп.

Подробицями він не поділився. На уточнювальне запитання про зниження очільник США відповів, що це відбудеться "на якомусь етапі".