Трампа негативно воспринимают в мире - опрос Pew

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Президента США Дональда Трампа негативно воспринимает общественность во многих странах, в то время как отношение к США в целом положительное. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew, проведенного весной и летом прошлого года.

Среди опрошенных в 32 странах доверяют Трампу в среднем 29%, не доверяют - 64%. В то же время с симпатией относятся к США 54%, негативно - 38%.

Больше всего не одобряют американского президента в Западной Европе: в Германии, Швеции, Франции, Испании и Нидерландах трое из четырех относятся к нему негативно. Хуже всего отношение к Трампу в Мексике: там ему не доверяют 89%.

В то же время, в шести странах половина или более опрошенных поддержали Трампа: 77% на Филлипинах, 71% в Израиле, 65% в Кении, 58% в Нигерии, 56% в Индии, 51% в Польше. В Украине поддержка Трампа была на уровне 44%, но исследователи подчеркивают, что опрос проводился до скандала с телефонным звонком Трампа президенту Владимиру Зеленскому.

Украина оказалась среди стран, где уровень позитивного отношения к США в целом один из самых высоких - 73%. Немногим выше он в Польше (79%), Южной Корее (77%), Филиппинах (80%) и Израиле (83%). Хуже всего к США относятся в Турции - одобряют только 20%, России (29%), Тунисе (33%), Мексике (36%).

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