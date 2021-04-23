Трансгендерная поклонница Трампа будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии

Бывший американский олимпийский спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, а сейчас телезвезда Кейтлин Дженнер объявила, что подала документы на выдвижение своей кандидатуры на пост губернатора Калифорнии. Об этом сообщает BBC.

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По данным Axios, Дженнер собрала команду, в которую входят несколько советников бывшего президента Дональда Трампа. В ее заявлении о намерении баллотироваться осуждаются налоги в Калифорнии как "слишком высокие" и критикуются "чрезмерно жесткие ограничения" в ответ на пандемию COVID-19.

"Калифорнийцы хотят лучшего и заслуживают лучшего от губернатора", – заявила Дженнер.

"Слишком долго профессиональные политики обещали и не выполняли своих обещаний. Нам нужен лидер с видением и решимостью, чтобы довести это дело до конца", – добавила она.

Дженнер пообещала, что ее кампания станет одним из "решений" и предоставит "дорожную карту возврата к процветанию, чтобы изменить это состояние".

Действующий губернатор Калифорнии – демократ Гэвин Ньюсом.

Справка. Кейтлин Дженнер — в прошлом Уильям Брюс Дженнер, спортсмен-легкоатлет, который завоевал золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив мировой рекорд. Страдая от гендерной дисфории, Дженнер начал гормональную терапию, которая прервалась 23 годами брака с Кристен Кардашьян, матерью Ким Кардашьян. После развода с женой в 2015 году Дженнер совершил каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Кейтлин. Она сторонница консервативных ценностей и Республиканской партии.

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Вадим Ребрина

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