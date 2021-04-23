Трансгендерная поклонница Трампа будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии
Бывший американский олимпийский спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, а сейчас телезвезда Кейтлин Дженнер объявила, что подала документы на выдвижение своей кандидатуры на пост губернатора Калифорнии. Об этом сообщает BBC.
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По данным Axios, Дженнер собрала команду, в которую входят несколько советников бывшего президента Дональда Трампа. В ее заявлении о намерении баллотироваться осуждаются налоги в Калифорнии как "слишком высокие" и критикуются "чрезмерно жесткие ограничения" в ответ на пандемию COVID-19.
"Калифорнийцы хотят лучшего и заслуживают лучшего от губернатора", – заявила Дженнер.
"Слишком долго профессиональные политики обещали и не выполняли своих обещаний. Нам нужен лидер с видением и решимостью, чтобы довести это дело до конца", – добавила она.
Дженнер пообещала, что ее кампания станет одним из "решений" и предоставит "дорожную карту возврата к процветанию, чтобы изменить это состояние".
Действующий губернатор Калифорнии – демократ Гэвин Ньюсом.
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