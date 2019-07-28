Трамп предлагает объявить Antifa террористами

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп в Twitter предложил объявить террористами членов леворадикальной организации антифашистов Antifa.

“Рассматриваю вариант объявления Antifa, трусливых психов с радикальными левыми взглядами, которые шатаются по улицам и избивают слабых бейсбольными битами, крупной террористической организацией (наряду с MS-13 и другими)", - написал Трамп.

Он добавил, что так полиции будет легче делать свою работу.

Antifa - международное движение, члены которого утверждают, что борются с неонацизмом. Зачастую для этого они применяют незаконные методы.

30 июня Портленде антифа подрались с представителями ультраправого движения "Гордые парни". В столкновениях пострадал журналист Энди Нго. Трамп выразил возмущение по этому поводу.