Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Цилиндр Гитлера продали за €50000: видео

Цилиндр Гитлера продали за €50000: видео - Фото
На внутренней части головного убора видны инициалы (Фото: скриншот из видео)
21.11.2019, 14:48

Платье Евы Браун обошлось дешевле - в €4600

В Мюнхенском аукционном доме в Германии среди прочих предметов, принадлежащих нацистам, за €50000 был продан складной цилиндр Адольфа Гитлера. Об этом пишет Spiegel

Всего было выставлено более 800 предметов, принадлежащих высокопоставленным национал-социалистам, сам аукцион вызвал большой интерес покупателей. Однако он также подвергся жесткой критике, в частности, со стороны Европейской еврейской ассоциации, которая заявила, что "некоторыми вещами просто не торгуют". Директор аукциона отвергает обвинения и считает, что эти предметы имеют историческую ценность, хранятся в музеях и частных коллекциях.

Ажиотаж спровоцировал более высокие цены, чем ожидалось. Роскошное издание Майн кампф со стартовой ценой 130000 было куплено в два раза дороже, коктейльное платье от Евы Браун обошлось в 4600, вдвое больше стартовой цены. Складной цилиндр Гитлера продали за ожидаемую сумму 50000.

Это не первый аукцион такого рода. В 2016 году куртка Гитлера была продана за €275000. В начале 2019 года, незадолго до аукциона, 63 картины, предположительно написанные Гитлером, были конфискованы из-за сомнений в подлинности.

Читайте также: Акварели Гитлера, "в которых нет ценности", выставили на аукцион

Напишите нам
аукцион адольф гитлер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 