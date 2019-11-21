Цилиндр Гитлера продали за €50000: видео

На внутренней части головного убора видны инициалы (Фото: скриншот из видео)

В Мюнхенском аукционном доме в Германии среди прочих предметов, принадлежащих нацистам, за €50000 был продан складной цилиндр Адольфа Гитлера. Об этом пишет Spiegel.

Всего было выставлено более 800 предметов, принадлежащих высокопоставленным национал-социалистам, сам аукцион вызвал большой интерес покупателей. Однако он также подвергся жесткой критике, в частности, со стороны Европейской еврейской ассоциации, которая заявила, что "некоторыми вещами просто не торгуют". Директор аукциона отвергает обвинения и считает, что эти предметы имеют историческую ценность, хранятся в музеях и частных коллекциях.

Ажиотаж спровоцировал более высокие цены, чем ожидалось. Роскошное издание Майн кампф со стартовой ценой €130000 было куплено в два раза дороже, коктейльное платье от Евы Браун обошлось в €4600, вдвое больше стартовой цены. Складной цилиндр Гитлера продали за ожидаемую сумму €50000.

Это не первый аукцион такого рода. В 2016 году куртка Гитлера была продана за €275000. В начале 2019 года, незадолго до аукциона, 63 картины, предположительно написанные Гитлером, были конфискованы из-за сомнений в подлинности.

Власти Австрии решили разместить полицейский участок в Браунау в доме, где родился Адольф Гитлер.

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