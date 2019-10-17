Турция о договоренности с США по Сирии: Это не прекращение огня

Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

Анкара подтверждает заключение соглашения с США на сегодняшних переговорах президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с американским вице-премьером Майклом Пенсом, однако отказывается называть договоренность "прекращением огня". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

"Мы приостановим операцию "Мирная весна" для вывода PKK/YPG в течение 120 часов, это не прекращение огня", - подчеркнул турецкий дипломат.

По его словам, делегации Турции и США договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у возглавляемых курдами войск, а также ликвидации их позиций и укреплений.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара и Вашингтон намерены координировать действия и сотрудничать по вопросу борьбы с террористической организацией Исламское государство.

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