Турция о договоренности с США по Сирии: Это не прекращение огня

Анкара подтверждает заключение соглашения с США на сегодняшних переговорах президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с американским вице-премьером Майклом Пенсом, однако отказывается называть договоренность "прекращением огня". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.
"Мы приостановим операцию "Мирная весна" для вывода PKK/YPG в течение 120 часов, это не прекращение огня", - подчеркнул турецкий дипломат.
По его словам, делегации Турции и США договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у возглавляемых курдами войск, а также ликвидации их позиций и укреплений.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара и Вашингтон намерены координировать действия и сотрудничать по вопросу борьбы с террористической организацией Исламское государство.
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