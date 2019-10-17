Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Турция о договоренности с США по Сирии: Это не прекращение огня

Турция о договоренности с США по Сирии: Это не прекращение огня - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)
17.10.2019, 22:43

Глава МИД Турции заявил, что речь идет о приостановке операции

Анкара подтверждает заключение соглашения с США на сегодняшних переговорах президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с американским вице-премьером Майклом Пенсом, однако отказывается называть договоренность "прекращением огня". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

"Мы приостановим операцию "Мирная весна" для вывода PKK/YPG в течение 120 часов, это не прекращение огня", - подчеркнул турецкий дипломат.

По его словам, делегации Турции и США договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у возглавляемых курдами войск, а также ликвидации их позиций и укреплений.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара и Вашингтон намерены координировать действия и сотрудничать по вопросу борьбы с террористической организацией Исламское государство.

Читайте также: "Не будь дураком!" Трамп написал Эрдогану открытое письмо - скан

Напишите нам
майкл пенс Турция Сирия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 