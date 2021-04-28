Турция подписала договор на поставки 50 млн доз вакцины Sputnik V

Турция подписала договор с Россией на поставки 50 млн доз вакцины Sputnik V. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает Анадолу.

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По его словам, 50 млн доз российской вакцины Sputnik V будут переданы в Турцию в течение полугода. Первая поставка запланирована на май.

Коджа добавил, что Россия передаст технологии для производства Sputnik V турецким фармацевтам.

27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 29 апреля по 17 мая в стране будет введен жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Чуть позже власти уточнили, что ограничения не будут касаться иностранных туристов.

28 апреля сообщалось, что с 15 мая Турция отменит обязательные ПЦР-тесты для въезжающих из 17 стран, среди которых – Украина.

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Наталия Медведева

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