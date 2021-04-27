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Локдаун в Турции не коснется туристов – им разрешили не соблюдать ограничения

27.04.2021, 11:27
Локдаун в Турции не коснется туристов – им разрешили не соблюдать ограничения - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 29 апреля по 17 мая в стране будет введен жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Чуть позже власти уточнили, что ограничения не будут касаться иностранцев, которые пребывают в стране временно. Об этом говорится на сайте турецкого Министерства внутренних дел.

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Освобождение от ограничений комендантского часа будет распространяться только на тех иностранных граждан, которые находятся в Турции временно или как туристы. Для всех остальных иностранцев, которые имеют вид на жительство, находятся под временной защитой или подали заявку на ее получение, соблюдение карантинных ограничений будет обязательным.

Таким образом, туристы в Турции смогут выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и посещать любые магазины вне зависимости от того, насколько далеко они находятся от отелей.

  • Вчера, 26 апреля, Турция объявила, что закрывается на трехнедельный локдаун.

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Дарья Мостовая
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