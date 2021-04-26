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Турция закрывается на жесткий локдаун до середины мая

26.04.2021, 21:40
Турция закрывается на жесткий локдаун до середины мая - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

С 29 апреля до 17 мая в Турции вводится жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил в обращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

По словам Эрдогана, локдаун в Турции продлится с 19:00 четверга (29 апреля) до 05:00 понедельника (17 мая).

По словам президента Турции, ужесточение противоэпидемических мер во время месяца Рамадан вызвано ростом количества случаев заболевания и смертей от коронавирусной инфекции.

Эрдоган заявил, что стране необходимо снизить количество ежедневных заражений до менее 5000 случаев в день, поскольку Европа уже начала открываться, и Турции надо быть готовой к приему туристов, чтобы избежать огромных убытков во многих сферах экономики, связанных с туристической отраслью.

Во время локдауна в Турции будет действовать непрерывный комендантский час. Работать будет разрешено только производителям продуктов питания, работникам здравоохранения и другим категориям специалистов, внесенных в список МВД.

Междугородние поездки можно будет осуществлять только по спецпропускам, транспорт будет ходить с 50-процентной заполняемостью.

Чиновников отправять работать в удаленном режиме, там, где это невозможно, сотрудники будут приходить на службу по очереди.

Закроют все детсады и школы, экзамены отложат.

Наталия Медведева
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коронавирус реджеп тайип эрдоган Турция локдаун
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