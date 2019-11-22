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Турция поймала топ-террориста ИГИЛ, причастного к 20 терактам

Турция поймала топ-террориста ИГИЛ, причастного к 20 терактам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
22.11.2019, 13:30

Силовики Турции заверяют: боевик был причастен терактам в Германии и России

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил, что силовики в ходе недавней операции на северо-востоке Сирии арестовали Юсуфа Хуба - высокопоставленного террориста-джихадиста из террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мы захватили топ-террориста ИГИЛ, который известен как организатор взрывов, производитель бомб и вдохновитель атак террористов-смертников. Он стоит за терактами в России в 2018 году и в немецком Гамбурге. Он был пойман в Сирии и там допрашивается", - заявил он.

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Министр рассказал, что террориста зовут Эбу Джихад аль-Дин ан-Насыр Убейде, кодовое имя - Юсуфа Хуба. Сейчас его допрашивают. По информации силовиков, он был причастен к около 20 терактам.

Читайте спецпроект LIGA.net об одном из лидеров ИГИЛ: Третий в аду.

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сулейман сойлу Сирия Турция игил Юсуфа Хуба
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