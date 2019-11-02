Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Турция пригрозила отправить боевиков ИГИЛ в Евросоюз

Турция пригрозила отправить боевиков ИГИЛ в Евросоюз - Фото
Сулейман Сойлу (фото - ЕРА)
02.11.2019, 18:30

"Мы не гостиница для чьих-либо членов ИГ", - сказал глава МИД Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал некоторые европейские страны за отмену их гражданства для подозреваемых в сотрудничестве с Исламским государством и заявил, что Турция репатриирует их. Об этом сообщает DW.

В прошлом месяце Турция захватила несколько боевиков ИГ в северо-восточной Сирии.

Хотя Сойлу не указал, сколько боевиков захвачено, он отметил, что они представляют собой неприемлемое бремя.

"Мы не гостиница для чьих-либо членов ИГ", - сказал глава МИД Турции.

По его словам, в Турции находятся под стражей подозреваемые из Великобритании и Нидерландов, а также из других стран. Он сказал, что аннулирование гражданства для лиц с двойным гражданством, - как это практикуется в Великобритании и Нидерландах, - "легкий путь".

30 октября Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии.

Напишите нам
сулейман сойлу Сирия ЕС Турция игил
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 