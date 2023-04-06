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Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне – советник Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 12:40
Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне – советник Эрдогана - Фото
Ибрагим Калын (фото - Emrah Gurel, АР)

Турция намерена вернуться к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне 2023 года. Об этом сказал советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью Анадолу.

Советник Эрдогана отметил, что Швеция еще не полностью удовлетворила требования Турции.

Он сообщил, что Анкара и Стокгольм договорились провести следующую встречу по вопросу вступления Швеции в НАТО в первую или вторую неделю июня.

"Почему середина июня? Потому что закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу 1 июня – это закон, который облегчит шведскому правительству этот шаг", – сказал Калын.

Он подчеркнул, что закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу 1 июня, является самым строгим, дисциплинированным и всеобъемлющим законом о борьбе с терроризмом, который Швеция принимала за всю свою историю.

"Он включает в себя аспекты, которые мы упомянули. В этом смысле мы ожидаем, что это развяжет им руки и что они смогут предпринимать более решительные шаги, особенно против РПК, ФЕТО и связанных с ними структур и подставных организаций", – пояснил советник Эрдогана. 

  • В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.
  • 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

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Наталія Медведєва
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нато Турция швеция Ибрагим Калын
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