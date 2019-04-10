Twiiter впервые удалил публикацию Трампа

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Социальная сеть Twitter впервые удалила публикацию американского президента Дональда Трампа. Как уточняет ВСС, видео-твит нарушал авторские права.

В двухминутном рекламном ролике для кампании Трампа в 2020 году использовался трек Ханса Циммера "Почему мы падаем?" из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды". Разрешения на использование музыки от Warner Bros Pictures получено не было.

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Соцсеть удалила твит во вторник вечером через несколько часов после публикации. Его успели посмотреть более миллиона человек.

8 апреля Трамп у себя в Twitter обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследовала вмешательство России в американские выборы, в утечках информации.