Twiiter впервые удалил публикацию Трампа

Социальная сеть Twitter впервые удалила публикацию американского президента Дональда Трампа. Как уточняет ВСС, видео-твит нарушал авторские права.
В двухминутном рекламном ролике для кампании Трампа в 2020 году использовался трек Ханса Циммера "Почему мы падаем?" из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды". Разрешения на использование музыки от Warner Bros Pictures получено не было.
Соцсеть удалила твит во вторник вечером через несколько часов после публикации. Его успели посмотреть более миллиона человек.
8 апреля Трамп у себя в Twitter обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследовала вмешательство России в американские выборы, в утечках информации.