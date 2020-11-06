Twitter навсегда заблокировал аккаунт бывшего советника Трампа за призывы к насилию

Стив Бэннон призвал обезглавить главного инфекциониста США Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя

Аккаунт бывшего главного советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона в Twitter заблокирован из-за "прославления насилия". Он призвал обезглавить главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя, сообщает BBC.

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Фаучи и Рэй, по мнению Бэннона, должны быть уволены, потому что критиковали Белый дом за бездействие в ситуации с пандемией коронавируса.

"Я в самом деле хотел бы вернуться в старые времена тюдоровской Англии. Я бы насадил их головы на копья, да, и поставил их на двух углах Белого дома в качестве предупреждения федеральным чиновникам. Вы либо продолжаете программу, либо уходите", – сказал он в своем подкасте, который транслировался в Twitter, Facebook и YouTube.

Бэннон, которого когда-то считали одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне, возглавлял кампанию Трампа в 2016 году и был главным советником президента в течение первых нескольких месяцев его президентства.

Facebook и YouTube удалили видео, но Twitter полностью приостановил учетную запись Бэннона за нарушение своей политики о прославлении насилия.

В заявлении Twitter говорится, что учетная запись заблокирована навсегда, а не на ограниченный период времени.

Бэннон был старшим советником президента США с 20 января по 18 августа 2017 года. Он закончил Гарвардский университет, работал в Goldman Sachs. После ухода из администрации Бэннон возглавлял ультраправый новостной ресурс Breitbart News.

В августе 2020 г сообщалось, что Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве.

Вадим Ребрина

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