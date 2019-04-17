Twitter забанил аккаунты, открытые вместо заблокированных ранее

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Соцсеть Twitter заблокировала 100 000 учетных записей, которые были созданы вместо заблокированных в феврале-марте. Об эом сообщает Reuters.

По сравнению с прошлым годом Twitter заблокировал уже на 45% профилей больше.

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"Ранее мы рассматривали только оскорбительные твиты, если о них нам сообщали. Это неприемлемо, поэтому ранее в текущем году мы сделали приоритетным проактивный подход к нарушению правил, а не полагаясь на сообщения людей", - заявила компания в официальном блоге.

Twitter отмечает, что в этом году удалось заблокировать втрое больше аккаунтов в течение 24 часов после уведомления о нарушении правил, чем за аналогичный период прошлого года.