У берегов Джибути произошла авария на судне с украинцами на борту. Один моряк погиб

У берегов Джибути произошла авария на судне Thorn1, на борту которого находятся украинские моряки. Один украинец погиб, сообщил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, судно принадлежит греческой компании, оно шло из Турции в Индию для утилизации. Сейчас судно стоит на рейде в порту Джибути в аварийном состоянии. Оно непригодно для использования.

Николенко сообщил, что на борту находятся 10 украинцев. Один сошел на берег для медицинской помощи. Еще один украинский инженер-электрик погиб на корабле 7 июля – МИД ожидает информацию о точной причине смерти от судмедэкспертов Джибути.

Он добавил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немедленно поручил посольствам в Эфиопии и Греции принять меры для защиты украинских граждан – и МИД держит ситуацию на особом контроле. В Джибути выдвигается консул Украины в Эфиопии для помощи морякам и оформления репатриации тела погибшего.

По словам Николенко, благодаря работе дипломатов судовладелец в ближайшие дни планирует отправить в Джибути часть сменного экипажа для ремонта судна. В порту также находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков водой, едой и, при необходимости, лекарствами.

После ремонта судно должно выйти в альтернативный порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков сойдут на берег для возвращения в Украину. МИД призывает возвращаться с ними и трех других украинцев.

11 марта под флагом Коморских островов сухогруз "Волго Балт 179" затонул во время шторма в Черном море неподалеку от Констанцы.

Экипаж состоял из 13 украинцев. Удалось спасти 10 из них, погибли капитан и электромеханик, пропал без вести старший помощник капитана. СМИ Румынии показали видео спасательной операции в Черном море.

Смотрите также: "Mayday! Судно переломлено!" Одесские СМИ показали момент крушения Arvin – видео 18+

Марк Сировой , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.