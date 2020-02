У берегов Ирландии активизировались шпионы РФ – The Times

Дублин (фото - depositphotos.сom)

Российские спецагенты погружаются на глубины у берегов Ирландии, чтобы найти уязвимые места у трансатлантических подводных кабелей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в ирландских правоохранительных и военных органах.

Ирландские правоохранители считают, что шпионов направило Главное разведывательное управление РФ. Их задача – выявить слабые места кабелей, которые по дну Атлантики связывают Европу с Америкой, чтобы в случае конфликта совершить диверсию - и повредить их.

Читайте также: Два спутника РФ преследуют спутник-шпион США: может быть опасно

Зеленым указаны трансокеанические кабели, синим - флот РФ, красным - флот Китая (карта - U.S. Department of the Navy)

Также силовики Ирландии сообщают об активизации российской агентуры в порту Дублина. Они опасаются, что россияне могут использовать Ирландию как базу, поскольку ирландская контрразведка не развита на достаточном уровне.

В декабре 2019-го Le Mode сообщали, что во Французских Альпах нашли базу шпионов России. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией в Европе.

12 февраля Пентагон показал карту, на которой обозначена активность флота РФ, Китая и расположение трансокеанических кабелей.

Читайте также: Истории спецслужб. О крупнейшей штаб-квартире русских шпионов