У берегов Ирландии активизировались шпионы РФ – The Times

Российские спецагенты погружаются на глубины у берегов Ирландии, чтобы найти уязвимые места у трансатлантических подводных кабелей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в ирландских правоохранительных и военных органах.
Ирландские правоохранители считают, что шпионов направило Главное разведывательное управление РФ. Их задача – выявить слабые места кабелей, которые по дну Атлантики связывают Европу с Америкой, чтобы в случае конфликта совершить диверсию - и повредить их.
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Зеленым указаны трансокеанические кабели, синим - флот РФ, красным - флот Китая (карта - U.S. Department of the Navy)
Также силовики Ирландии сообщают об активизации российской агентуры в порту Дублина. Они опасаются, что россияне могут использовать Ирландию как базу, поскольку ирландская контрразведка не развита на достаточном уровне.
12 февраля Пентагон показал карту, на которой обозначена активность флота РФ, Китая и расположение трансокеанических кабелей.
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