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У берегов Ирландии активизировались шпионы РФ – The Times

У берегов Ирландии активизировались шпионы РФ – The Times - Фото
Дублин (фото - depositphotos.сom)
17.02.2020, 08:56

Ирландские силовики считают, что цель российских шпионов – найти уязвимости у трансатлантических кабелей

Российские спецагенты погружаются на глубины у берегов Ирландии, чтобы найти уязвимые места у трансатлантических подводных кабелей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в ирландских правоохранительных и военных органах.

Ирландские правоохранители считают, что шпионов направило Главное разведывательное управление РФ. Их задача – выявить слабые места кабелей, которые по дну Атлантики связывают Европу с Америкой, чтобы в случае конфликта совершить диверсию - и повредить их.

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Зеленым указаны трансокеанические кабели, синим - флот РФ, красным - флот Китая (карта - U.S. Department of the Navy) 

Также силовики Ирландии сообщают об активизации российской агентуры в порту Дублина. Они опасаются, что россияне могут использовать Ирландию как базу, поскольку ирландская контрразведка не развита на достаточном уровне.

  • В декабре 2019-го Le Mode сообщали, что во Французских Альпах нашли базу шпионов России. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией в Европе.

  • 12 февраля Пентагон показал карту, на которой обозначена активность флота РФ, Китая и расположение трансокеанических кабелей.

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