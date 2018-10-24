У бомб для Обамы, Клинтон, Сороса, CNN, видимо, один отправитель

Фото: CNBC

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Во всех случаях речь идет о самодельных взрывных устройствах

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Скорее всего, в пакеты со взрывчаткой, присланными к экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, экс-президента США Билла Клинтона, экс-президента Барака Обамы, миллиардера Джорджа Сороса и телеканала CNN один и тот же отправитель. Об этом заявил председатель отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер на пресс-конференции 24 октября, передает Associated Press.

Он отметил, что во всех случаях речь идет о самодельных взрывных устройствах. Миллер также добавил, что от них никто не пострадал.

Ранее сегодня сообщалось, что в домашние почтовые ящики экс-президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон подбросили два взрывных устройства. Устройства были схожи с тем, который обнаружили у дома миллиардера Джоджа Сороса. Они представляли собой начиненные взрывчатым веществом куски трубы длиной приблизительно 15 см. После изъятия взрывчатки специалисты провели ее контролируемый подрыв.

Позже появилось сообщение о том, что еще одна посылка с бомбой была адресована в Белый дом. Вскоре эту информацию опровергла Секретная служба США. Также сообщалось об обнаружении подозрительных пакетов в здании редакции CNN и в Центральном парке.