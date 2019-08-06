У Лаврова негодуют из-за оборонных планов Франции по космосу

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В России тщательно не читали документ с космической стратегией Минобороны Франции, которая намерена усилить свои оборонные позиции в околоземном пространстве, но уже осуждают страну за "вепонизацию" космоса. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ.

"Документ весьма объемный (70 страниц) и для его тщательного изучения российским специалистам, конечно, потребуется время. <...> Однако даже при первом прочтении стратегии возникают серьезные вопросы к некоторым ее положениям", - предостерегли в Кремле.

Как пишут в ведомстве у Сергея Лаврова, Франция стала вторым после США государством, которое признало возможность войны в космосе, причем в ответ на недружественные/враждебные действия против объектов Франции Париж не исключает меры силового противодействия.

В Москве посетовали, что "после долгих лет конструктивного взаимодействия" в области предотвращения гонки вооружений в космосе Франция "вдруг без каких-либо веских на то причин" отказалась поддержать ее инициативу якобы против такой гонки вооружений.

Не далее как сегодня ночью в РФ запустили на орбиту очередной военный аппарат Космос-2539, а на днях один из их спутников "проверил" на орбите другой.

В 2018 году российский спутник пробовал снять информацию с европейского военного спутника. Это и стало причиной ускорения космической оборонной программы Франции.

Кроме того, Россия шестой год ведет гибридную войну против Украины.

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