"У нас есть сделка". Сербия и Косово договорились о деэскалации на границе

Сербия и Косово достигли соглашения о деэскалации на границе, сообщил в Twitter специальный посланник Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

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"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях", – заявил Лайчак вчера, 30 сентября 2021 года.

Косово снимет блокпосты на границе со 2 октября 2021 года, в течение двух недель свободу и безопасность передвижения будут обеспечивать миротворцы миссии НАТО KFOR.

В течение шести месяцев рабочая группа из представителей Сербии, Косово и Евросоюза должна выработать постоянное решение.

Конфликт между Сербией и Косово возник из-за запрета на въезд в Косово для автомобилей с сербскими номерами.

5 сентября 2020-го года Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений.

24 сентября 2020-го Украина признала паспорта Косово, хотя и не признала его как независимое государство.

24 сентября 2021 года Сербия привела войска в режим повышенной боеготовности из-за протестов сербов в Косово, возмущенных запретом на въезд для автомобилей с сербскими номерами.

Денис Юдин

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