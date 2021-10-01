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"У нас есть сделка". Сербия и Косово договорились о деэскалации на границе

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 09:29
Патруль косовских сил спецопераций на границе с Сербией (Фото – Valdrin Xhemaj, EPA)

Сербия и Косово достигли соглашения о деэскалации на границе, сообщил в Twitter специальный посланник Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

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"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях", – заявил Лайчак вчера, 30 сентября 2021 года.

Косово снимет блокпосты на границе со 2 октября 2021 года, в течение двух недель свободу и безопасность передвижения будут обеспечивать миротворцы миссии НАТО KFOR.

В течение шести месяцев рабочая группа из представителей Сербии, Косово и Евросоюза должна выработать постоянное решение.

Конфликт между Сербией и Косово возник из-за запрета на въезд в Косово для автомобилей с сербскими номерами.

"У нас есть сделка". Сербия и Косово договорились о деэскалации на границе
Денис Юдин
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косово сербия kfor Мирослав Лайчак деэскалация
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