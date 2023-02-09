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У Португалии нет "красных линий" касательно F-16 для Украины, но она все равно их не даст

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 14:01
У Португалии нет
Истребитель F-16 (фото - Depositphotos)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что у него нет "красных линий" в вопросе о предоставлении Украине истребителей F-16, однако страна не может их передать, потому что "лишних" машин нет. Его слова передает CNN.

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По словам Кошты, все 27 истребителей F-16 АМ, находящиеся в распоряжении Португалии, "выделены для выполнения задач, без которых мы не можем обойтись, в связи с их участием в различных программах НАТО и соглашением о сотрудничестве с Румынией".

"Поэтому отправить ни один из этих самолетов в Украину не получится", – подчеркнул он.

Также Кошта добавил, что Португалия "делает все возможное", чтобы поддержать Украину с начала полномасштабной войны, отметив недавнее обязательство прислать три своих танка Leopard 2 весной.

Мілана Головань
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истребитель танк португалия f-16 Leopard 2 Антониу Кошта
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