Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 07:34

У телескопа-ветерана Hubble сломалась одна из основных камер

У телескопа-ветерана Hubble сломалась одна из основных камер - Фото
Фото: NASA

Камера имеет резервный комплект электроники, который будет запущен, если не удастся решить проблему с поломкой

Реклама
Реклама

Вчера, 8 января, на космическом телескопе Hubble приостановила работу Широкоугольная камера 3 (Wide Field Camera 3). Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что она вышла из строя из-за "аппаратной проблемы". Камера имеет резервный комплект электроники, который будет при необходимости запущен.

Реклама

В ведомстве сказали, что Hubble продолжит проводить научные наблюдения с помощью трех других своих активных инструментов (камерой ACS и двумя спектрографами), пока исследуется аномалия Wide Field Camera 3. 

Космический телескоп Хаббл запустили в космос в апреле 1990 года. Wide Field Camera 3 была установлена на Hubble в 2009 году и с тех поря является основынм инструментом телескопа. За годы работы на околоземной орбите аппарат накопил и передал на Землю десятки терабайт научных данных.

8 октября 2018 года у Hubble сломался гироскоп, встроенный в систему ориентации. Инженеры Научного института в Балтиморе были вынуждены перевести Hubble в безопасный режим. 

Смотрите также: Наземный телескоп заснял Нептун лучше, чем Hubble - видео

8 июля 2018 года сообщалось, что NASA пришлось усыпить один из своих любимых космических телескопов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, космос, телескоп, камера, hubble, аномалия, поломка, Wide Field Camera 3, камера hubble
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 