У телескопа-ветерана Hubble сломалась одна из основных камер

Фото: NASA

Вчера, 8 января, на космическом телескопе Hubble приостановила работу Широкоугольная камера 3 (Wide Field Camera 3). Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что она вышла из строя из-за "аппаратной проблемы". Камера имеет резервный комплект электроники, который будет при необходимости запущен.

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В ведомстве сказали, что Hubble продолжит проводить научные наблюдения с помощью трех других своих активных инструментов (камерой ACS и двумя спектрографами), пока исследуется аномалия Wide Field Camera 3.

Космический телескоп Хаббл запустили в космос в апреле 1990 года. Wide Field Camera 3 была установлена на Hubble в 2009 году и с тех поря является основынм инструментом телескопа. За годы работы на околоземной орбите аппарат накопил и передал на Землю десятки терабайт научных данных.

8 октября 2018 года у Hubble сломался гироскоп, встроенный в систему ориентации. Инженеры Научного института в Балтиморе были вынуждены перевести Hubble в безопасный режим.

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