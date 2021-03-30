У Трампа появился личный сайт для онлайн-общения с фанатами. Правда, пока из трех страниц

У 45-го президента США Дональда Трампа появился личный веб-сайт 45office.com – на нем бывший глава государства в онлайне общается со своими сторонниками. В описании к сайту говорится, что офис Трампа хочет "информировать, обучать и вдохновлять американцев всех слоев общества", а также стремится "построить поистине великое будущее Америки".

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Пока у сайта всего три страницы. На первой из них рассказывается о достижениях Дональда и Мелании Трамп, их биографиях, миссии и личных взглядах. Вторая предназначена, чтобы "поделиться своими мыслями" с 45-м президентом, а на третьей есть поле для обратной связи, предназначенное для СМИ.

Пока неизвестно, будет ли Трамп лично отвечать на письма своих фанатов, а также является ли сайт той самой обещанной ранее личной соцсетью американского экс-гаранта.

Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа после захвата Капитолия США его сторонниками, которые ворвались в здание 6 января, протестуя против результатов выборов.

Amazon, Google, Apple и даже собственные адвокаты отказались работать с соцсетью Parler, которая не стала блокировать посты сторонников Трампа.

21 марта Трамп заявил о намерении создать собственную социальную сеть.

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Дарья Мостовая

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