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У Трампа появился личный сайт для онлайн-общения с фанатами. Правда, пока из трех страниц

30.03.2021, 11:13
У Трампа появился личный сайт для онлайн-общения с фанатами. Правда, пока из трех страниц - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno/ЕРА)

У 45-го президента США Дональда Трампа появился личный веб-сайт 45office.com – на нем бывший глава государства в онлайне общается со своими сторонниками. В описании к сайту говорится, что офис Трампа хочет "информировать, обучать и вдохновлять американцев всех слоев общества", а также стремится "построить поистине великое будущее Америки".

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Пока у сайта всего три страницы. На первой из них рассказывается о достижениях Дональда и Мелании Трамп, их биографиях, миссии и личных взглядах. Вторая предназначена, чтобы "поделиться своими мыслями" с 45-м президентом, а на третьей есть поле для обратной связи, предназначенное для СМИ.

Пока неизвестно, будет ли Трамп лично отвечать на письма своих фанатов, а также является ли сайт той самой обещанной ранее личной соцсетью американского экс-гаранта.

Читайте также: Ликвидация Трампа в соцсетях – цензура или защита демократии? Спор Цукерберга с Дуровым

Дарья Мостовая
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США дональд трамп соцсеть сайт
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