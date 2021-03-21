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"Изменит правила игры". Забаненный Twitter и Facebook Трамп создает собственную соцсеть

21.03.2021, 20:50
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

В ближайшем будущем 45-й президент США Дональд Трамп вернется в социальные сети со своей собственной платформой. Об этом сообщил советник Трампа Джейсон Миллер, передает Fox News.

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Трампу запретили пользоваться Twitter, Instagram и Facebook после беспорядков в Капитолии 6 января.

По словам Миллера, появление соцсети Трампа следует ожидать в ближайшие два-три месяца.

"Я думаю, это станет самым "горячим билетом" в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп", – сказал Миллер.

Миллер сказал, что пока не может рассказать больше, но Трамп проводил в своей резиденции в Мар-а-Лаго встречи на высоком уровне с разными командами по поводу своей идеи и к нему обратилось много компаний.

"Эта новая платформа будет большой", – сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет десятки миллионов людей.

  • Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа после захвата Капитолия США его сторонниками, которые ворвались в здание 6 января, протестуя против результатов выборов. 
  • Amazon, Google, Apple и даже собственные адвокаты отказываются работать с соцсетью Parler, которая не стала блокировать посты сторонников Трампа. Техгиганты обвиняют сервис в плохой модерации контента и разрывают с ним сотрудничество. 
Наталия Медведева
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дональд трамп соцсеть
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