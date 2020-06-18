Убийство афроамериканца в Атланте: полицейскому грозит пожизненное или казнь

Кадр с места убийства Брукса (EPA - Georgia Bureau Of Investigation)

Экс-полицейскому Гарретту Ролфу, который застрелил 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте, грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или смертная казнь. Об этом сообщает DW.

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Против Ролфа выдвинули 11 обвинений. Прокуратура пришла к выводу, что Брукс "не представлял смертельной угрозы или причинения серьезной травмы офицеру или офицерам", и что он "бежал в тот момент, когда в него стреляли". В прокуратуре считают действия полицейского "чрезмерными".

Второму полицейскому Девину Броснану, присутствовавшему в момент происшествия, предъявили три обвинения. Он стоял на плече Брукса, когда тот уже лежал на земле.

олицейский уволен. 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса. В городе вспыхнули новые акции протеста против полицейского произвола, а глава полицейского департамента города Эрика Шилдс подала в отставку. По данным СМИ, стрелявший п

Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.

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