Убийство афроамериканца в Атланте: полицейскому грозит пожизненное или казнь

Экс-полицейскому Гарретту Ролфу, который застрелил 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте, грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или смертная казнь. Об этом сообщает DW.
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Против Ролфа выдвинули 11 обвинений. Прокуратура пришла к выводу, что Брукс "не представлял смертельной угрозы или причинения серьезной травмы офицеру или офицерам", и что он "бежал в тот момент, когда в него стреляли". В прокуратуре считают действия полицейского "чрезмерными".
Второму полицейскому Девину Броснану, присутствовавшему в момент происшествия, предъявили три обвинения. Он стоял на плече Брукса, когда тот уже лежал на земле.
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