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Убийство чеченца в Берлине. Россия не отвечает на вопросы немецких следователей

Убийство чеченца в Берлине. Россия не отвечает на вопросы немецких следователей - Фото
Зелимхан Хангошвили (Фото - скриншот из видео - BBC News - Русская служба - YouTube)
02.06.2020, 10:00

Убийство участника второй чеченской кампании, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили произошло 23 августа 2019 года

Немецкие следователи уже девять месяцев ждут от России ответ на запросы в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в августе 2019 года убили в Берлине. В Германии подозревают РФ в причастности. Об этом сообщает DW.

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В декабре 2019 года прокуратура Берлина направила в Россию два запроса об убийстве Хангошвили. До сих пор от РФ не поступило ни одного "содержательного ответа", заявили в Министерстве юстиции ФРГ.

  • 23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • Убийцу зовут Вадим Красиков.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.

Смотрите также: Высланный из Германии дипломат РФ оказался шпионом ГРУ: имя, фото

Владислав Сердюк
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Россия берлин убийство Зелимхан Хангошвили
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