Убийство чеченца в Берлине. Россия не отвечает на вопросы немецких следователей

Немецкие следователи уже девять месяцев ждут от России ответ на запросы в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в августе 2019 года убили в Берлине. В Германии подозревают РФ в причастности. Об этом сообщает DW.
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В декабре 2019 года прокуратура Берлина направила в Россию два запроса об убийстве Хангошвили. До сих пор от РФ не поступило ни одного "содержательного ответа", заявили в Министерстве юстиции ФРГ.
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