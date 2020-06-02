Убийство чеченца в Берлине. Россия не отвечает на вопросы немецких следователей

Зелимхан Хангошвили (Фото - скриншот из видео - BBC News - Русская служба - YouTube)

Немецкие следователи уже девять месяцев ждут от России ответ на запросы в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в августе 2019 года убили в Берлине. В Германии подозревают РФ в причастности. Об этом сообщает DW.

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В декабре 2019 года прокуратура Берлина направила в Россию два запроса об убийстве Хангошвили. До сих пор от РФ не поступило ни одного "содержательного ответа", заявили в Министерстве юстиции ФРГ.

23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили .

Убийцу зовут Вадим Красиков.

По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти. 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили.

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