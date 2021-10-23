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Убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке. Раненый режиссер прокомментировал трагедию

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 22:40
Убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке. Раненый режиссер прокомментировал трагедию - Фото
Галина Хатчинс (фото - instagram.com/halynahutchins)

Режиссер Джоэл Соуза заявил, что он "потрясен потерей моего друга и коллеги" Галины Хатчинс в своем первом заявлении после несчастного случая с огнестрельным оружием на съемочной площадке фильма в Нью-Мексико. Об этом сообщает BBC.

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В своем заявлении Соуза сказал: "Я опустошен потерей моего друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый сантиметр и всегда подталкивала меня к лучшему".

"Я мысленно с ее семьей в это трудное время. Я благодарен за проявления любви, которые получил от нашего кинематографического сообщества, жителей Санта-Фе и сотен незнакомцев, которые обратились ко мне... Это, безусловно, помощь в моем выздоровлении", – добавил он.

Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.

48-летний Соуза, который стоял за спиной получившей ранение в грудь Хатчинс, был доставлен в больницу с ранением в плечо, а затем выписан.

Вадим Ребрина
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Алек Болдуин кино Галина Хатчинс Джоэл Соуза
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