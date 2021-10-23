Убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке. Раненый режиссер прокомментировал трагедию
Режиссер Джоэл Соуза заявил, что он "потрясен потерей моего друга и коллеги" Галины Хатчинс в своем первом заявлении после несчастного случая с огнестрельным оружием на съемочной площадке фильма в Нью-Мексико. Об этом сообщает BBC.
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В своем заявлении Соуза сказал: "Я опустошен потерей моего друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый сантиметр и всегда подталкивала меня к лучшему".
"Я мысленно с ее семьей в это трудное время. Я благодарен за проявления любви, которые получил от нашего кинематографического сообщества, жителей Санта-Фе и сотен незнакомцев, которые обратились ко мне... Это, безусловно, помощь в моем выздоровлении", – добавил он.
Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.
48-летний Соуза, который стоял за спиной получившей ранение в грудь Хатчинс, был доставлен в больницу с ранением в плечо, а затем выписан.
- Вчера, 22 октября, американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. МИД подтвердил, что женщина была гражданкой Украины.
- Вечером того же дня профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии был один боевой патрон.
- Болдуин в Twitter написал, что речь идет о трагической случайности и признался, что сломлен этим происшествием.
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