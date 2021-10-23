Убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке. Раненый режиссер прокомментировал трагедию

Режиссер Джоэл Соуза заявил, что он "потрясен потерей моего друга и коллеги" Галины Хатчинс в своем первом заявлении после несчастного случая с огнестрельным оружием на съемочной площадке фильма в Нью-Мексико. Об этом сообщает BBC.

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В своем заявлении Соуза сказал: "Я опустошен потерей моего друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый сантиметр и всегда подталкивала меня к лучшему".

"Я мысленно с ее семьей в это трудное время. Я благодарен за проявления любви, которые получил от нашего кинематографического сообщества, жителей Санта-Фе и сотен незнакомцев, которые обратились ко мне... Это, безусловно, помощь в моем выздоровлении", – добавил он.

Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.

48-летний Соуза, который стоял за спиной получившей ранение в грудь Хатчинс, был доставлен в больницу с ранением в плечо, а затем выписан.

Вчера, 22 октября, американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. МИД подтвердил, что женщина была гражданкой Украины.

Вечером того же дня профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии был один боевой патрон.

Болдуин в Twitter написал, что речь идет о трагической случайности и признался, что сломлен этим происшествием.

Вадим Ребрина

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