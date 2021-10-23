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Оружие Болдуину передал помощник режиссера, который не знал о боевом патроне – следствие

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 12:22
Оружие Болдуину передал помощник режиссера, который не знал о боевом патроне – следствие - Фото
Алек Болдуин (Фото:Alec Tabak/EPA)

Заряженный пистолет актеру Алеку Болдуину, случайно застрелившему оператора Галину Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", передал помощник режиссера Дэйв Холлс. Он был уверен, что дает актеру безопасное оружие, говорится в отчете следователя Джоэля Кано, сообщает Associated Press.

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В момент передачи Болдуину пистолета Холлс крикнул "холодное оружие", говорится в записях следствия. Это означало, что оружие безопасно и в нем нет боевых патронов.

Во время опроса помощник режиссера сказал детективам, что был уверен – в реквизитном пистолете холостые патроны.

Всего в момент съемок на площадке находилось три пистолета, уточнил Холлс. Они хранились на специальной тележке, куда их положила оружейник фильма Ханна Гутьеррес. 

Расследование продолжается. Власти заявляют, что по этому инциденту пока не было предъявлено никаких обвинений.

Издание уточняет, что на съемках иногда используют оружие, которые может стрелять и боевыми, и холостыми патронами. 

Елизавета Кумбер
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Алек Болдуин убийство фильм съемки выстрел Галина Хатчинс
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