Убийство словацкого журналиста мог заказать россиянин

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Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой заявил, что заказчиком убийства мог быть россиянин. Об этом пишут Noviny.

Подозреваемый Мирослав Марчек рассказал, что эту информацию ему рассказал другой подозреваемый - Золтан Андруско.

По словам Марчека, заказчику не нравились статьи Кучака.

26 февраля прошлого года Кучака убили.

После убийства было опубликовано расследование, над которым журналист работал перед смертью. Оно касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.