Убийца 77 человек Брейвик хотел досрочно выйти из тюрьмы. Суд не отпустил его

Сегодня, 1 февраля, Норвежский суд отклонил ходатайство массового убийцы Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении и постановил, что он должен оставаться в тюрьмме. Об этом сообщает Reuters.

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Брейвик, антимусульманский неонацист, совершил теракт в Норвегии в июле 2011 года, убил 77 человек. Он убил восемь человек, взорвав заминированный автомобиль в Осло, а затем застрелил 69 человек, большинство из которых были подростками, в молодежном лагере Лейбористской партии.

В первый день слушаний по условно-досрочному освобождению в январе Брейвик, когда вошел в суд, поднял правую руку в нацистском приветствии, чтобы продемонстрировать свою ультраправую идеологию.

"Риск насилия реален и значителен и равен тому, что было, когда Брейвику был вынесен первый приговор", – заявил окружной суд в единогласном приговоре.

42-летний Брейвик отбывает максимальное наказание Норвегии в 21 год, которое может быть продлено на неопределенный срок, если его сочтут постоянной угрозой для общества.

Он имел право добиваться условно-досрочного освобождения после отбытия первых 10 лет своего срока и имеет право подавать заявление об освобождении через год после каждого отказа.

Исходя из выводов суда, Брейвик вряд ли в настоящее время сможет приспособиться к жизни за пределами тюрьмы, а риск рецидива значителен, написали судьи.

В ходе судебного разбирательства суд заслушал показания психиатра тюремной службы Рэнди Розенквист, которая сказала, что Брейвик по-прежнему склонен совершать акты насилия сегодня так же, как и десять лет назад.

Брейвик намерен обжаловать решение суда, сообщил его адвокат Ойстейн Сторрвик.

В 2011 году Андерс Брейвик убил 77 человек. Он взорвал бомбу в центре Осло, а затем расстрелял детей в молодежном лагере. Свои действия он объяснил борьбой с исламизацией Европы.

В 2012 его приговорили к 21 году лишения свободы в одиночной камере.

В 2017 террорист обвинил власти Норвегии в "бесчеловечном наказании". Он подал в суд, который частично выиграл.

Наталия Медведева

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