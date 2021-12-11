Участник штурма Капитолия, которого разыскивает ФБР, оказался в Беларуси
Житель Калифорнии Эван Ньюман, обвиненный в нападении на полицию во время беспорядков 6 января у Капитолия, бежал из Соединенных Штатов и теперь находится в Беларуси, где просит политического убежища. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США.
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49-летнему Ньюману в пятницу было предъявлено еще одно обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было выдвинуто в марте. При этом известно, что в феврале Ньюман покинул США.
В заявлении прокуратуры говорится, что Ньюман был замечен на видео событий под Капитолием. Он стоял в противогазе перед баррикадами, установленными у западного фасада здания.
По данным следствия, позже Ньюман снял противогаз и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?". После этого он бросился на нескольких офицеров, используя баррикаду в качестве тарана.
В прошлом месяце Ньюман был показан в программе беларуского государственного телевидения под названием "Гудбай, Америка". Судя по видео, американец находится в Минске. В программе беларуского тв он показан как "представитель другой Америки", не той, которая "выступает за права ЛГБТ и участвует в движении Black lives matter".
По его словам, он поехал сначала в Швейцарию, потом в Италию. После этого Ньюман, по его словам, приехал в Украину, где якобы жил в Киеве и Житомире. После того, как американец заметил за собой слежку, он решил бежать в Беларусь. Границу переходил нелегально по лесу.
Ньюман сказал, что просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, больше не являются правовой страной.
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