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Участник штурма Капитолия, которого разыскивает ФБР, оказался в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 23:13
Участник штурма Капитолия, которого разыскивает ФБР, оказался в Беларуси - Фото
Эван Ньюман (скриншот с видео)

Житель Калифорнии Эван Ньюман, обвиненный в нападении на полицию во время беспорядков 6 января у Капитолия, бежал из Соединенных Штатов и теперь находится в Беларуси, где просит политического убежища. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США.

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49-летнему Ньюману в пятницу было предъявлено еще одно обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было выдвинуто в марте. При этом известно, что в феврале Ньюман покинул США.

В заявлении прокуратуры говорится, что Ньюман был замечен на видео событий под Капитолием. Он стоял в противогазе перед баррикадами, установленными у западного фасада здания.

По данным следствия, позже Ньюман снял противогаз и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?". После этого он бросился на нескольких офицеров, используя баррикаду в качестве тарана.

В прошлом месяце Ньюман был показан в программе беларуского государственного телевидения под названием "Гудбай, Америка". Судя по видео, американец находится в Минске. В программе беларуского тв он показан как "представитель другой Америки", не той, которая "выступает за права ЛГБТ и участвует в движении Black lives matter".

По его словам, он поехал сначала в Швейцарию, потом в Италию. После этого Ньюман, по его словам, приехал в Украину, где якобы жил в Киеве и Житомире. После того, как американец заметил за собой слежку, он решил бежать в Беларусь. Границу переходил нелегально по лесу.

Ньюман сказал, что просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, больше не являются правовой страной.

  • 6 января 2021 года сторонники на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание
  • 10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
  • 18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.



Вадим Ребрина
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беларусь капитолий эван нойманн
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