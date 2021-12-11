Участник штурма Капитолия, которого разыскивает ФБР, оказался в Беларуси

Житель Калифорнии Эван Ньюман, обвиненный в нападении на полицию во время беспорядков 6 января у Капитолия, бежал из Соединенных Штатов и теперь находится в Беларуси, где просит политического убежища. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

49-летнему Ньюману в пятницу было предъявлено еще одно обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было выдвинуто в марте. При этом известно, что в феврале Ньюман покинул США.

В заявлении прокуратуры говорится, что Ньюман был замечен на видео событий под Капитолием. Он стоял в противогазе перед баррикадами, установленными у западного фасада здания.

По данным следствия, позже Ньюман снял противогаз и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?". После этого он бросился на нескольких офицеров, используя баррикаду в качестве тарана.

В прошлом месяце Ньюман был показан в программе беларуского государственного телевидения под названием "Гудбай, Америка". Судя по видео, американец находится в Минске. В программе беларуского тв он показан как "представитель другой Америки", не той, которая "выступает за права ЛГБТ и участвует в движении Black lives matter".

По его словам, он поехал сначала в Швейцарию, потом в Италию. После этого Ньюман, по его словам, приехал в Украину, где якобы жил в Киеве и Житомире. После того, как американец заметил за собой слежку, он решил бежать в Беларусь. Границу переходил нелегально по лесу.

Ньюман сказал, что просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, больше не являются правовой страной.

6 января 2021 года сторонники на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.

10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.

18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.