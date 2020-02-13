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Ученые нашли окаменелости черепахи размером с авто: ей 7 млн лет

Ученые нашли окаменелости черепахи размером с авто: ей 7 млн лет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.02.2020, 11:23

Одну из окаменелостей гигантской черепахи нашли с огромным зубом крокодила в ней

В Южной Америке ученые обнаружили окаменелости черепахи размером с автомобиль. Об этом сообщает BBC.

Исследователи предполагают, что Stupendemys жила в этом регионе примерно 7-13 млн лет назад. Первые окаменелости нашли еще в 1970 году, но у ученых оставалось много вопросов об этом животном.

Сейчас ученым удалось обнаружить раковину длиной три метра и кость нижней челюсти, что дало представление о рационе этого животного. Эта черепаха населяла воды Южной Америки и жила рядом с гигантскими крокодилами, питаясь разными мелкими животными, растительностью, фруктами и семенами.

По их мнению, у самцов были рога, которые использовались в качестве оружия для борьбы с соперниками. Большие размеры Stupendemys имели решающее значение для защиты от других крупных хищников, однако в одной из найденных окаменелостей остался зуб крокодила. 

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