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Ученые нашли захоронения детей в "шлемах" из человеческих черепов

Ученые нашли захоронения детей в "шлемах" из человеческих черепов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.11.2019, 10:05

Необычную находку обнаружили на западе Эквадора

В Эквадоре археологи обнаружили захоронение двух детей в "шлемах" из черепов. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на исследование. 

Исследователи считают, что погребения сделали представители культуры гуангала - они датируются 100 годом до нашей эры.

В 2014-2016 годах ученые проводили раскопки около деревни Саланго и нашли там два погребальных кургана. В одном из них были найдены четверо детей, а в другом - двое взрослых, подросток и еще четверо несовершеннолетних. 

У двоих детей были "шлемы" из человеческих черепов. Ничего подобного археологи ранее не встречали. Ученые считают, что "шлемы", по задумке представителей культуры гуангала, должны были защитить души детей. 

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наука ученые археология эквадор
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