Ученые объяснили, как "пыль" помогает рождению планет

Фото: NASA

Немецкие ученые провели эксперимент и выяснили, что электростатическое притяжение накопленных пылинками зарядов помогает зародышам планет преодолеть "барьер отталкивания" и продолжить образовывать более крупные фрагменты. Об этом сообщает Naked Science.

Исследователи поставили эксперимент с 0,5 миллиметровыми стеклянными сферами - их столкновение сымитировало динамику частиц в протопланетном диске.

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Стеклянные шарики заставили имитировать трение частиц в протопланетном облаке, чтобы на них скапливались электрические заряды. Затем шарики подбрасывали к вершине и сбрасывали. Во время падения они притягивались друг к другу и образовывали "сгустки".

Ученые считают, что именно электростатика позволяет зародышам планет преодолевать "барьер отталкивания" и развиваться дальше.

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