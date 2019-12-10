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Ученые объяснили, как "пыль" помогает рождению планет

Ученые объяснили, как "пыль" помогает рождению планет - Фото
Фото: NASA
10.12.2019, 11:38

Заряженная пыль слипается в зародыш будущей планеты и облегчает электростатические силы

Немецкие ученые провели эксперимент и выяснили, что электростатическое притяжение накопленных пылинками зарядов помогает зародышам планет преодолеть "барьер отталкивания" и продолжить образовывать более крупные фрагменты. Об этом сообщает Naked Science

Исследователи поставили эксперимент с 0,5 миллиметровыми стеклянными сферами - их столкновение сымитировало динамику частиц в протопланетном диске.

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Стеклянные шарики заставили имитировать трение частиц в протопланетном облаке, чтобы на них скапливались электрические заряды. Затем шарики подбрасывали к вершине и сбрасывали. Во время падения они притягивались друг к другу и образовывали "сгустки". 

Ученые считают, что именно электростатика позволяет зародышам планет преодолевать "барьер отталкивания" и развиваться дальше.

  • 20 ноября австралийские ученые заявили, что изобрели технологию, которая может перерабатывать любой тип пластика.

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