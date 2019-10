Ученые предлагают "заразить" Марс земными бактериями

Иллюстративное фото: pixabay

Международная группа ученых предложила изменить подход к соблюдению "космической стерильности". Их выводы были опубликованы в журнале Microbiology Ecology, передает Naked Science.

Хосе Лопез (Nova Southeastern University), Ракель Пейшото (Universidade Federal do Rio de Janeiro) и Алешандре Росадо (Universidade Federal do Rio de Janeiro, University of California, Davis) считают, что распространение земных бактерий на поверхности Марса стоит рассматривать не как негативное влияние, а как часть стратегии колонизации космоса человеком.

Исследователи утверждаютают, что межпланетное бактериальное "загрязнение" станет неизбежным, если люди начнут осваивать другие небесные тела. Поэтому они предлагают не заботится о стерильности космических объектов, а наоборот – целенаправленно распространять в космосе микроорганизмы с нашей планеты для того, чтобы адаптировать безжизненное пространство под нужды человека.

"Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, не может существовать без полезных микроорганизмов. Здесь, на нашей планете, они помогают установить симбиотические ассоциации — взаимодействие множества организмов для создания большего целого. Чтобы выжить на бесплодных стерильных планетах, нам придется брать с собой полезных микробов [на Марс]", - объясняет Хосе Лопез.

Такая точка зрения контрастирует с общепринятым подходом NASA и других космических агентств, которые пекутся о стерильности небесных тел.

