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Ученые предлагают "заразить" Марс земными бактериями

Ученые предлагают "заразить" Марс земными бактериями - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
01.10.2019, 10:10

Микробиологи предлагают распространять в космосе полезные бактерии, чтобы адаптировать безжизненное пространство под нужды человека

Международная группа ученых предложила изменить подход к соблюдению "космической стерильности". Их выводы были опубликованы в журнале Microbiology Ecology, передает Naked Science.

Хосе Лопез (Nova Southeastern University), Ракель Пейшото (Universidade Federal do Rio de Janeiro) и Алешандре Росадо (Universidade Federal do Rio de Janeiro, University of California, Davis) считают, что распространение земных бактерий на поверхности Марса стоит рассматривать не как негативное влияние, а как часть стратегии колонизации космоса человеком.

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Исследователи утверждаютают, что межпланетное бактериальное "загрязнение" станет неизбежным, если люди начнут осваивать другие небесные тела. Поэтому они предлагают не заботится о стерильности космических объектов, а наоборот – целенаправленно распространять в космосе микроорганизмы с нашей планеты для того, чтобы адаптировать безжизненное пространство под нужды человека.

"Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, не может существовать без полезных микроорганизмов. Здесь, на нашей планете, они помогают установить симбиотические ассоциации — взаимодействие множества организмов для создания большего целого. Чтобы выжить на бесплодных стерильных планетах, нам придется брать с собой полезных микробов [на Марс]", - объясняет Хосе Лопез.

 

Такая точка зрения контрастирует с общепринятым подходом NASA и других космических агентств, которые пекутся о стерильности небесных тел.

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