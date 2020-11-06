Ученые разработали устройство, которое определяет уровень стресса по ушной сере

Создатели изобретения исследуют, можно ли использовать прибор для отслеживания уровня глюкозы в крови при диабете и количества антител к коронавирусу

Команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Королевского колледжа Лондона разработала устройство, которое собирает пробы ушной серы и анализирует уровень содержания в ней "гормона стресса" – кортизола. Подробности о новой разработке опубликованы в журнале Heliyon.

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В ходе испытаний устройства, у 37 подопытных из контрольной группы были взяты пробы ушной серы. Помимо этого, у них также забрали образцы волос и крови.

СПРАВКА. Кортизол является регулятором углеводного обмена организма – он участвует в обмене белков, жиров и углеводов. Помимо этого, он защищает организм от стресса, регулирует уровень артериального давления.

Оказалось, что самая высокая концентрация кортизола была обнаружена в сыворотке крови, самая низкая – в волосах. Однако быстрее всего удалось выявить гормон именно в сере. Кроме того, для многих людей сдача крови является сильным стрессом, поэтому результаты могут быть недостоверными.

По мнению ученых, такое открытие может дать толчок к созданию новых способов диагностики психических растройств, включая депрессию, а также других заболеваний, связанных с уровнем кортизола в крови.

Автор проекта, доктор Андре Херайн уже создал компанию Trears - он хочет вывести изобретение на массовый рынок.

Также он вместе с командой ученых исследует, можно ли использовать прибор для отслеживания уровня глюкозы в крови при диабете и количества антител к коронавирусу.

Китайские ученые работают над новым методом получения энергии от движений человека. Технологию можно будет использовать для подзарядки умных часов или другой нательной техники.

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Станислав Стороженко

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